Luksuriøs hårolie fra Wella

Wella Light Luminous Reflective Oil

Wella Light Luminous Reflective Oil er skabt for at give håret pleje og gøre det blødere med en luksuriøs finish med øjeblikkelig glans.



Olien henvender sig især til de med normalt, fint eller tyndt hår, som ellers oplever atolier kan tynge eller fedte håret. Olien ligger i Wellas Oil Reflections serie, der takket sin formular passer perfekt til fint, skandinavisk hår.



Kollektionens shampoo, conditioner og hårmaske indeholder kamellia olie og hvid te ekstrakt og er skabt ved hjælp af det eksklusive Oleology program, som hjælper med at beskytte håret mod naturlig lipidmangel for et blødt og glansfuldt hår - uden at tynge det.



Wella Light Luminous Reflective Oil indeholder kamellia olie og med Oleology programmet skaber olien en reflekterende overflade, som beskytter håret og giver et let perleshimmer med en levende glans.



For tykkere hår eller for de, som foretrækker en fyldigere følelse, er best-selleren Oil Reflections Luminous Smoothing Oil med macadamia oile et perfekt valg for at strålende og glansfuldt resultat.



Wella Light Luminous Reflective Oil, 100 ml, 225 kr. vejl. Findes som rejse/taske størrelser på 30 ml, 89 kr. vejl.