Essie Gel Couture

Essie er farver. Essie er mode. Essie er din vigtigste accessory, dit kulørte visitkort, dine hænders ’claim to fame’. Og nu udvider essie sit pret-a-porter univers med en couture version:



28 smukke farver inspireret af couture traditionens sans for kvalitet og detaljer, for sofistikeret design og langtidsholdebare løsninger.



essie gel couture er en helt ny neglelak, der ikke bare er skabt i tidløse farver men også i en særligt langtidsholdbar formel.



To lag lak, et enkelt lag gel couture top coat et voila: du har skabt en manicure, der bliver hvor den skal i op til 12 dage.



Kollektionen

Flaskens form er inspireret af couture-kreationers feminine former og kollektionen er inddelt i fire temaer:



Atelier – de kønne, nedtonede nuancer inspireret af de første skitser, kjoler syet i stout og de første versioner af håndgjorte kniplinger.



First look – her er det de yndige pasteller, som udgør farvetemaet; en blid opvarmning før catwalken indtages.



Fashion show – alle vender sig mod denne eksplosion af stærke farver, der ikke bare løfter vores blik men også vores humør.



After party – de mørke farver dominerer nu, hvor lysene dæmpes og efterfesten kan sætte i gang.



Essie Gel Couture er i butikkerne nu og vejl. pris er 109,95 dkk for lak og 114,95 dkk for topcoat.