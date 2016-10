Ny Limited Edition Rose Hand Cream fra Jurlique indeholder blomster ekstrakt fra Rosa Gallica

Denne limited edition af Rose Hand Cream er beriget med blomsterekstrakt fra Rosa Gallica. Håndcremen plejer og giver intensiv fugt, der genopretter balancen, og efterlader dine hænder silkebløde.



I forbindelse med lanceringen af Limited Edition Rose Hand Cream har Jurlique lanceret 2 nye produkter, der passer sammen håndcremen.



Exfoliating Hand Treatment

Denne 2-i-1 maske og skrub, renser dybt og holder hænderne beskyttede og dejlig bløde.



En kombination af hvid og rød ler er med til at opslæmme urenheder, imens naturlige jojoba perler forsigtigt eksfolierer huden.



Nail and Cuticle Treatment Oil

Dybdegående pleje er betingelsen for sunde negle og neglebånd.



Nail and Cuticle Treatment Oil indeholder ekstrakter fra rosmarin og padderokke, der er med til at styrke skrøbelige negle.



Ekstrakter fra gulerod og morgenfrue, lindrer flosset eller åbne neglebånd; mandel og macadamia olie giver intens fugt og pleje, til at genoprette negle og neglebåndendes naturlig styrke.