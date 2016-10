Ny mascara fra L'Oréal Paris

L'Oréal Paris Volume Million Lashes Fatale Mascara

Vi ved det godt. Drama rimer ikke nødvendigvis på dansk hverdag og et efterår, der indbyder mere til uldne strømper end sorte blonder. Men hvad nu hvis, vi ruskede op i hverdagen? Gav den et klap i popoen og et kækt blink med øjet? Den nye L'Oréal Paris Volume Million Lashes Fatale mascara kunne være det rigtige sted at starte…



Det er nemt at glemme i hverdagen: Makeuppen, flirten, den lille chemise, løftet på hælen og at kysset på din elskede godt må være anderledes end det kys, du giver din farmor. For grå jersey er behageligt, de flade sko er praktiske og når man nu alligevel skjuler sig under en cykelhjelm på vej til arbejdet, hvorfor så gøre noget ud af ansigtet indenunder? Fordi det gør en forskel!



Fra grå til glamour

Den nye Volume Million Lashes Fatale mascara er måske første skridt på vejen til at gøre hverdagen mindre jævn og mere spektakulær. Med en ny formel, Black Caviar Formula, der gør at hver enkelt vippe får mere volumen uden at klumpe, og en børste, der sikrer en jævn påføringen fra rod til spids, kan du kigge dig selv frækt i øjnene, og indtage verden som den stærke Femme Fatale, der lejlighedsvis gemmer sig under kabelstrik og bløde bukser.



Og hvem ved? Måske er netop en raffineret mascara iført magenta og gyldne gevandter alt der skal til, for at kollegaen holder døren og manden popper champagnen. Hvem fortjener ikke det?



L'Oréal Paris Volume Million Lashes Fatale er i butikkerne, og vejl. udsalgspris er 139,95 DKK