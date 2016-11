Med IdHAIR Solutions kan du i løbet af ganske kort tid vinke farvel til dine hovedbundsproblemer og glæde dig over en frisk og sund hoved bund

Med IdHAIR Solutions kan du i løbet af ganske kort tid vinke farvel til dine hovedbundsproblemer og glæde dig over en frisk og sund hoved bund.



Med IdHAIR Solutions får du 6 produkter, som alle er problemknusere. IdHAIR Solutions kombinerer følgende 6 ingredienser, der alle har vist at være særdeles effektive til hovedbundsproblemer:



Climbazole: Virker mod malassezia furfursvampen, som er en årsag til skæl.

Piroctone olamine: Virker mod pityrosporum ovale svampen, som ligeledes er en årsag til skæl.

Undecylensyre: Anti-bakteriel virkning og beroliger irriteret hud. Forhindrer desuden høj talgafsondring.

Heliosolanum: Beskytter håret mod uv-stråling og forlænger varigheden af hårfarvningen.

Rosmarin: Stimulerer cirkulationen, virker desinficerende og fjerner skæl.

Salicsyre: Peelingeffekt der giver en frisk hovedbund, da den opløser bindingerne mellem døde hudceller.



No.1 Højeffektiv shampoo mod skæl, irriteret hovedbund og overproduktion af talg. Mens problemet fjernes, efterlades håret rent, blødt og glansfuldt.

Brug: Brug dagligt eller 3-4 gange om ugen. Lad den virke i 3-5 minutter før skylning. Afslut med Tonic (No.4)



No. 2 Højeffektiv shampoo mod tør skæl, svamp og kløe. Beroliger irriteret hud. Udover at løse problemerne efterlader den også håret rent, blødt og glansfuldt.

Brug: Brug dagligt eller 3-4 gange om ugen. Lad den virke i 3-5 minutter før skylning. Afslut med Tonic (No.4)



No. 3 Shampoo til hverdagsbrug, når et evt. hovedbunds problem er kureret, eller hvis du blot ønsker en mild shampoo til at vedligeholde en sund og balanceret hovedbund. Denne shampoo kan også anbefales til sensitiv hud og hovedbund.

Brug: Brug no. 3, når du har brug for at opfriske dit hår. Lad den virke i 1-2 minutter før skylning. Hvis det ønskes, kan Tonic (No.4) bruges efterfølgende til at stimulere mikrocirkulationen i hovedbunden.



No. 4 Kur som forfrisker og stimulerer mikrocirkulationen I hovedbunden. Sammen med shampooerne fjerner den skæl, svamp og kløe. no. 4 anbefales derfor også til mildt hårtab.

Brug: Brug dagligt eller efter hårvask. Med den specielle doseringshætte er den nem at påføre i hovedbunden. Skyl ikke bagefter.



No. 5 Peeling-kur med kraftig virkning. Renser hovedbunden for døde hudceller, tilfører fugt og efterlader hovedbunden afstresset. Kan også bruges som en hudcreme på irriteret eller tør hud. Prøv også at påføre efter en barbering for at undgå indgroede hår.

Brug: Massér peeling-kuren ind i vådt hår og hovedbund. Lad den virke i 3-30 minutter. For ekstra effekt kan varme bruges (f.eks. sauna). Skyl grundigt efterfølgende.



No. 6 Conditioner til farvet, behandlet eller tørt hår. Efterlader håret blødt, nemt at frisere og forlænger hårfarven.

Brug: Brug no. 6 efter hver hårvask. Påfør i vådt hår og lad den virke i 2-5 minutter. Skyl grundigt.



