En snaps til dig, der ikke kan lide snaps Aalborg Halv

Snapsen har i generationer været en essentiel del af årets højtider, men mange bryder sig ikke om den kraftige smag og høje alkoholstyrke. Derfor lancerer Aalborg Akvavit nu Aalborg Halv, der – som navnet antyder – er halvt så stærk som en klassisk Aalborg Taffel Akvavit i alkoholprocent og har en blid smag med appel til folk, som foretrækker et mildere alternativ til den traditionelle snaps.



Julen er lige rundt om hjørnet. Det samme gælder julefrokosterne, og hertil hører den traditionelle fællesskål i et lille glas med snaps. Det er ikke alle, der er lige begejstrede for de kraftige, traditionelle akvavitter og julesnapse, og for nogen skåles der snarere af pligt end af lysten til at smage på det lille glas.



Mild snaps – let på alkohol

Med Aalborg Akvavits nyeste lancering kan alle være med og til fulde nyde fællesskålen i snaps. Aalborg Halv spiller nemlig hverken med musklerne hvad angår procenter eller slagkraftige noter. Aalborg Halv er derimod blid i smagen og halvt så stærk som den klassiske Aalborg Taffel Akvavit. Dermed introduceres et mildt alternativ til de klassiske akvavitter – og det mildeste medlem i Aalborg-familien.



Blide strejf af citrus og anis

Aalborg Halv har en fyldig og rund smag med blide strejf af citrus og anis. Snapsen har en smuk og ravgylden farve, der skyldes de naturlige ingredienser, som også giver den blødere og mildere smag. Traditionen tro er der skabt en snaps med udgangspunkt i det gode håndværk, som i generationer har været kendetegnende for Aalborg Akvavit. Selvom man til dagligt ikke er den store fan af snaps, vil Aalborg Halv med garanti falde i god smag hele vejen rundt omkring julefrokostbordet. Lagt på af LMM Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook MyTravel Tango Rejsefeber.dk Andre artikler under Øl, Vin & Spiritus Irish Coffee

Irish Coffee er en ægte klassiker... Læs mere Sov godt med rødvin

Druerne i rødvin indeholder søvnfremkaldende stoffer... Læs mere