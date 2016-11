Nyt dansk musikselskab vil forny måden popmusik udgives på

Hurricane Records er Danmarks nye musikselskab. Det er født ud af de sociale medier og streamingtjenesternes markante ændring af de yngre generationers lyttevaner. Første signede artist er Bro, som netop har streamet platin (9 mio.) med singlen “Hvor er du Bro?”.



Playlister hitter

Det klassiske albumformat på cd eller lp var engang det vigtigste for danske musikere og pladeselskaber. Ikke længere. En ny generation af musikere arbejder i dag målrettet på at skabe enkeltnumre (tracks), der fanger tidsånden blandt de unge på sociale medier. Numre der har potentiale til hurtigt at hitte stort på streamingtjenester som Spotify, YouSee og Apple Music, der i dag udgør mere end 80% af danskernes musikforbrug.



I takt med, at musikfans lytter til flere numre med flere artister, sætter tjenesterne fokus på playlister, ikke albums. Tendensen ses tydeligt på hitlisterne, hvor et stigende antal helt nye navne i disse år blander sig i toppen.



Det stiller krav til de danske musikselskaber og derfor går Hurricane Records nu som de første ud og sigter 100% efter at skabe Danmarks førende label for ny musik og virale hits.



Hurricane Records medlem af Universal-familien

Hurricane Records opstår således som et underselskab til Danmarks og verdens største musikselskab, Universal Music. De erfaringer, Universal Music har gjort med artister som fx Gulddreng, der nærmer sig 50 mio. streams på under et halvt år, bruges nu til at dyrke hit-formatet i det nye selskab.



Hurricane vil som det nye familiemedlem omfavne udviklingen i streamingtjenesterne og teen-kulturen, og skabe synergi med nye sociale platforme som Snapchat og Musical.ly, hvor de unge musikfans færdes.



Hurricane Records adskiller sig ved at arbejde ud fra fire grundprincipper når de signer artister:



- Musikken skal som udgangspunkt være single-baseret

- Musikken skal altid sigte efter at ramme de unge musiklyttere på streaming

- Musikken skal have viralt potentiale på sociale medier

- Artisten skal være indstillet på at rykke hurtigt



Hurricane Records har allerede det første hit i bogen med artisten Bro’s ”Hvor Er Du Bro?” som netop har streamet platin (9 mio streams).



Hurricane vil udover at være trendspottende uanset genre, tilbyde artister redskaber til at opnå succes på sociale medier og hjælp til at skabe det skarpeste digitale indhold. Derudover vil selskabet tilbyde plugging til radio og streamingtjenester, eksportkompetencer via Universal Musics internationale netværk af selskaber, og for relevante artister også booking på klubber og venues. Kort sagt hele pakken for nye hitskabende artister.