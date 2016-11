Stærke negle med CND

CND RidgeFX Nail Surface Enhancer

CND introducerer nu RidgeFX Nail Surface Enhancer. Denne nye tilføjelse til det omfattende CND produktsortiment udjævner øjeblikkeligt negleoverfladen, så riller og andre ujævnheder forsvinder og neglen bliver perfekt klar til påføring af lak.



Teknologien bag RidgeFX Nail Surface Enhancer hedder Optifil Technology, der med sine mikrosfærer udfylder riller og overflade fordybninger. Derudover indeholder formlen en unik, blødgørende ingrediens, der forstærker den efterfølgende lakering.



Resultater

- Neglene syner og føles øjeblikkeligt mere glatte

- Eliminerer behovet for at file ovenpå naturneglen

- Synligt lysere neglefarve



Brug

Efter afrensning af neglene påføres RidgeFX Nail Surface Enhancer i et tyndt lagt, så det dækker overfladen på den naturlige negl. Lad lakken tørre i 30-60 sekunder indtil produktet får en mere mat finish. Applicer herefter din favorit farve af Vinylux Weekly Polish eller Creative Play Nail Lacquer. Du kan også skabe et helt naturligt look ved at påføre Vinylux Weekly Top Coat ovenpå RidgeFX Nail Surface Enhancer. RidgeFX Nail Surface Enhancer kan nemt fjernes med CND Nourishing Remover eller acetone.



RidgeFX Nail Surface Enhancer, 15 ml, kr. 125,-