Tidsløse smykker fra Glitter

Glitters smykkekollektion Close to your heart

Glitter lancerer en ny smykkekollektion i ægte og forgyldt sølv. Match stilrene vedhæng med bogstaver og halskæder i forskellige størrelser og skab et helt unikt smykke til dig selv eller en du holder af.



”Personlige smykker og bogstav halskæder er mere populære end nogensinde”, forklarer Sofia Tengvall, som er ansvarlig for sølvsortimentet hos Glitter. ”Da jeg udviklede kollektionen, var min tanke, at den skulle være enkel, stilren og personlig”.



Skab et personligt smykke med betydning

”Close to your heart” har et tidløst, ægte og skandinavisk udtryk. Kollektionen bygger på, at du mixer og matcher din egen kombination af vedhæng og halskæder. Vælg bogstaver som symboliserer dit eget navn, din elskedes, dit barns navn eller hvorfor ikke et ord af betydning? Bland sølv og guld. Gerne en lang og en kort kæde sammen.



Kæderne findes i 6 forskellige varianter og vedhængene i to forskellige størrelser. Skab et unikt smykke med en betydning til dig selv, eller giv det i gave til en du holder af. En mere personlig gave er svær at finde.



Prisvenligt sølvsortiment

Kollektionen er en del af Glitters brede sortiment af prisvenlige sølvsmykker. Materialet er ægte sterling sølv 925 og forgyldt sølv med 0,5 mikron 18 karats guld. Vedhængene i sølv/forgyldt sølv koster 100 kr. (små) og 130 kr. (store). Kæderne ligger mellem 129-199 kr.