'For enden af din pegefinger' er skrevet af Kristina Aamund

En rå og gribende roman om at blive forelsket i den forkerte og betale prisen for at følge sit hjerte.



17-årige Sheherazade føler sig klemt imellem sin mors forventninger om, at hun skal være en god muslimsk pige, og sine klassekammerater, som lever et helt andet liv.



For at holde sig oven vande skriver hun fanzines om de ting, hun oplever som flygtning i Danmark, selvom hendes mor insisterer på, at hun ikke skal skrive, men være læge. Hendes far bakker hende op, men da han bliver indlagt med hjerteproblemer, bliver det sværere for Sheherazade at holde til presset.



Så møder hun den jævnaldrende Thea, og pludselig åbner der sig en helt anden verden. Sheherazade kan ikke lukke øjnene for, at hun er forelsket, men er hun parat til at betale prisen?



'For enden af din pegefinger' giver et indblik i et miljø og nogle skæbner, vi sjældent hører om – eller fra.



Romanen er illustreret med sider fra Sheherazades fanzines – produceret af Sune Ehlers.



