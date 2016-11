Ny musik fra Bruno Mars

Bruno Mars, Credit: Kai Z Feng

Han har vundet fire Grammy-priser og solgt over 170 millioner singler og 26 millioner albums. Bruno Mars er en af verdens største artister. Men siden 2014 - hvor han sammen med Mark Ronson dominerede hitlisterne med Uptown Funk - har der været stille om sangeren og sangskriveren, indtil han udgav singlen 24K Magic sidste måned. I dag følger hans nye album, der bærer samme gyldne titel.



Tidligere på ugen afslørede Bruno Mars, at han gæster Royal Arena i Danmark den 18. maj næste år. Her vil der måske blive mulighed for at opleve hits som Grenade, Just the Way You Are og Uptown Funk, og Bruno Mars medbringer også sange fra hans nye og 3. album 24K Magic, der udkommer i dag.



Titelsangen er en oldschool funky sag, som strøg direkte ind som nummer 5 på Billboards ”Hot 100”, hvilket er Bruno Mars’ foreløbig bedste debut - til trods for at han har haft hele seks førstepladser og 22 sange på den eftertragtede liste. I løbet af den sidste måned har man kunne opleve singlen live på højtprofilerede tv-shows i både Europa og USA, og Bruno Mars har samtidigt løftet sløret for flere nye tracks. Under besøget hos Saturday Night Live spillede han f.eks. den energiske Chunky og fornylig gjorde han den forførende Versace on the Floor tilgængelig på streamingtjenester.



Men først nu har vi mulighed for at høre alle ni sange, der tilsammen udgør albummet 24K Magic – Bruno Mars’ første solo-album siden 2012. Den opmærksomme lytter vil kunne identificere flere af hans store inspirationskilder - men lyden er moderne og umiskendeligt Bruno Mars’ egen.



I et interview med musikmagasinet Rolling Stone, som har dedikeret deres seneste forside til sangeren og sangskriveren fra Hawaii, fortæller Bruno Mars om albummet og inspirationskilderne:



“He says he wanted to re-create the feeling of the R&B he fell in love with as a kid, growing up in Hawaii in the early Nineties: Jimmy Jam and Terry Lewis, New Edition and Bobby Brown, Jodeci, Boyz II Men, Teddy Riley, Babyface. "There's nothing more joyous for me than those school dances," Mars says. "Slow-dancing at the Valentine's Day banquet with the girl you have a crush on, and the DJ spins 'Before I Let You Go,' by Blackstreet. And the shit is magical, and you think about it for the next eight months."”