Smooth.Again Wash & Rinse fra Kevin Murphy

SMOOTH.AGAIN produkterne er skabt til folk med kruset, ”frizzy” hår. Hvis håret er naturligt krøllet, vil produkterne hjælpe med at definere krøllerne, og hvis der er medium til kraftig hårstruktur som har tendens til at kruse, så vil SMOOTH.AGAIN WASH & RINSE hjælpe med at eliminere dette.



SMOOTH.AGAIN WASH

Indeholder Monoi Olie der beroliger, udglatter og beskytter håret samtidig med det bliver blødt og lækkert. Murumuru Butter efterlader et vægtløst beskyttende lag på håret hvormed det får mere modstandskraft og glans. Ekstrakt fra Solsikkefrø virker som en fugtighedscreme til at gøre håret blødere, blankere og stærkere.



SMOOTH.AGAIN RINSE

Ved brug af ion-baseret kationisk teknologi, er Keratinprotein blevet udviklet til at efterligne strukturen af proteiner i håret og til at tilpasse sig der, hvor der er størst behov. Cocoa Seed Butter fungerer som et naturligt beskyttende lag, der forsegler ru og spaltede spidser samtidig med hår og hovedbund beskyttes. Reducerer krus og virker udglattende på håret.



Fordele:

• Udglattende

• Blødgørende

• Nærende

• Beskyttende

• Sulfat fri

• Parabene fri



Vejl. udsalgspris pr stk. kr. 198,-



For nærmeste forhandler kontakt ICON Hairspa. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.