Nyheder i Living Proof serien

Hårplejeserien Full fra Living Proof

Living Proff Full shampoo, full conditioner og full thickening cream er en prisvindende serie af produkter, der skaber volume og bevægelse for selv det fineste, fladeste hår. Efterlader ikke flager i håret og gør ikke håret stift - full giver volume som holder, selv når du køre fingrene igennem håret.



• Renser blidt, men grundigt, rester af snavs, olie, og produktaflejringer

• Tilfører let pleje, uden at gå på kompromis med volume

• Udglatter håret og modvirker håret knækker

• Forbereder håret til maksimal fylde

• Sikker at bruge, også for farvet og kemisk behandlet hår



Hvordan det virker:

Living Proof Full produkter er formuleret til at give et fint, fladt hår et udseende og en følelse af et kraftigt og tykt hår. Indeholder vores patenterede molekyle for sundt hår, OFPMA.



Living Proof Full shampoo og conditioner blødgør og glatter hårstråene uden nogensinde at tynge dem ned. Disse letvægtsformler renser blidt, samtidig med håret får maksimal tykkelse, uden at gå på kompromis med naturlig fylde.



Full thickening cream indeholder vores patenterede Volumizing Molecule (PBAE), som efterligner udseendet og fornemmelsen af tykkere hår ved at deponere en fleksibel og holdbar mængde micromolekyler, der lægger sig mellem hvert hårstrå og dermed skaber plads og volume. Fint hår føles mærkbart fyldigere og har volumen, der holder længere end traditionelle volumizing produkter.



For nærmeste forhandler kontakt ICON Hairspa. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.