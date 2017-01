Living Proof Timeless serien

TIMELESS

- Et revolutionerende Ageless-System

Når vi bliver ældre bliver det synligt på vores hud og de fleste kvinder er bevidste om denne proces. Den samme ældningsproces gør sig gældende for håret, men her er årsagerne lidt anderledes.



En ting er dog ens for begge ældningsprocesser og det er, at den sker uanset om vi vil det eller ej. Nogle hårtyper er væsentligt mere udsatte i forhold til ældning end andre!



Living Proof har skabt deres egen, patenterede ageless teknologi, der bekæmper aldringen og modvirker ændringer i dit hår.



Timeless er det mest avancerede hudpleje-inspirerede gennembrud for smukt, sundt hår på alle alderstrin. 1/3 af kvinder i alderen 30+ rapporterede en bedring af hårtykkelse og volumen.



Videnskaben bag Timeless serien hedder Fortifying Complex. Den mest avancerede teknologi i serien som er resultatet af flere års forskning.



Serien består af 4 produkter: Timeless pre-shampoo treatment, Timeless shampoo, Timeless conditioner og Timeless plumping mousse.



Vejledende udsalgspris pr stk. kr. 198,-



For nærmeste forhandler kontakt ICON Hairspa. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.