CÎME hudpleje

CÎME hudpleje er en serie produkter som er udviklet af de fineste råvarer man kan opdrive. Yderst effektive ekstrakter og olier, udvundet af planter høstet i stor højde, danner grundlaget for produkterne, som allerede er blevet vanvittigt populære i udlandet. Serien kobler blot traditionel viden med moderne videnskab, så der er egentlig ikke så meget hokus-pokus i det.



Grundfilosofien bygger på, at de daglige skønhedsrutiner skal være enkle og at produkterne skal være forholdsvis hurtige at bruge. I tillæg til at de naturligvis også skal være skånsomme og alligevel så effektive som overhovedet muligt. Derfor er de fleste af produkterne “multi-taskere”, hvilket betyder at hvert enkelt produkt kan have flere funktioner. Udover at nedbringe husholdningens samlede omkostninger til indkøb af skønhedsprodukter, betyder dette også, at der spares plads i badeværelset!



CÎME Hudplejes grundlæggere tror på en ærlig og transparent kommunikationsform, ligesom det er en helt elementær kerneværdi at alle ingredienser købes hos lokale Himalaya-bønder til fair priser.



Produkterne er certificeret af ECOCERT, der blandt andet bygger på bæredygtighed, omtanke for miljøet og brug af så rene ingredienser som muligt, herunder brug af så få forarbejdningsprocesser som muligt.



For nærmeste forhandler kontakt PlanOrganic. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.