Rahua Control Cream

Den nye Control Cream Curl Styler fugter, samtidig med at den forhindrer kruset og uregerligt hår.



Fugten trænger ind i håret, ved hjælp af den nærende ungurahua-olie. Den optimale kombination af shea smør og sukker-sirup giver det helt rigtige hold på de krøller, hvor der er behov for lidt ekstra kontrol - alt imens håret forbliver blødt og smidigt.



Seriens signaturduft “Palo Santo” giver en sanselig oplevelse, der gør den samlede oplevelse helt perfekt.



Control Cream Curl Styler får selv de mest stædige og oprørske krøller til at opføre sig præcist som man ønsker det!



