Fibre Force fra Schwarzkopf Professional

Få dit sunde, stærke, velplejede og glansfulde hår tilbage.



5 nye Fibre Force Schwarzkopf produkter bekæmper skader på hår, der er blevet kedeligt og umedgørligt på grund af kemiske påvirkninger, varme samt UV-stråler.



Fibre Force genskaber et modstandsdygtigt hår med masser af elasticitet, håret vil igen få et sundt blankt udseende og vil føles blødt og smidigt.



Fortifying Shampoo

Mild styrkende sulfatfri shampoo, der renser skånsomt og genopretter svækket hår.

Bonusinfo: Kan arbejdes ind i tørt hår, trækketid 1-2 min.



Fortifying Primer Spray Conditioner

Leave-in conditioner, der genopliver håret, forstærker overfladen, giver varmebeskyttelse og tilfører glans.

Bonusinfo: Udglatter & forbedrer udredning, giver varmebeskyttelse ved føntørring.



Fortifying Mask

Repair maske, der genfylder hårets indre struktur med keratin, forsegler hårstrået, håret bliver væsentligt mere glansfuldt.

Bonusinfo: En rig, intens reparationsmaske, der kan bruges ugentligt eller dagligt.



Fortifying Sealer

En intensiv, styrkende leave-in milk, der skaber bindinger, forstærker hårets fibre og forsegler hårstråets overflade. Udfylder porøse områder på håret.

Bonusinfo: Anvendes på længder og spidser i et håndklædetørt hår.



Scalp & Hair Smart Reset Serum

Serum tilsat keratin styrker den indre celleopbygning, genfylder håret og gør håret stærkt. Reducerer knækkede hår og giver nye hår de bedste vilkår.

Bonusinfo: Påfør et par dryp i hårbunden, fordeles i hele hårbunden, påføres 1 gang ugentligt.



