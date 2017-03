Smukke og varme ben med ITEM m6

Cosy Winter Tights fra ITEM m6 er tætte som en opaque-vævning og giver en smuk silhuet. De holder kulden ude og bevarer samtidig det elegante nylon-look – perfekt til vinterens cykelture til kontoret.



ITEM m6 har mere end 60 års erfaring med kompressionsteknologi, og det bærer Cosy Winter Tights-kollektionen tydeligt præg af. Den eksklusive strikketeknik giver en stærk kompressionseffekt, der er god for blodcirkulationen og derfor giver dig sundere og smukt definerede ben.



ITEM m6’s unikke – og helt nyudviklede – lag-på-lag-strikkemetode fastholder luften mellem fibrene i materialet og opbygger dermed et isolerende lag, hvilket skaber en termoeffekt, som holder på varmen.



Med Cosy Winter Tights kollektionen kombinerer ITEM m6 således endnu en gang teknologi, lækkert design, de nyeste teknikker og lækre materialer. Tightsene sørger for perfekt anatomisk pasform, sundere hud, en smuk defineret silhuet og varme ben – også om vinteren.



Cosy Winter Tights fås i farverne sort, marine, beluga og chokolade.