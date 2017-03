La Roche Petite fra Cluse ure

Cluse La Roche Petite Gold Marble

Foråret venter lige om hjørnet, og det hollandske urmærke Cluse springer ud i den nye sæson med en storstilet opdatering af deres mest eksklusive model. Den smukke La Roche-kollektion har fået en lillesøster.



Cluse er kendt for et enkelt og smukt design med fokus på kvinder, der hviler i sig selv. Som en diskret wingman til din stil. Nok ’wow’ til at skabe kontakt, men uden af tage fokus fra kvinden, som bærer det.



Cluses ure er designet med omhu og et stærkt fokus på materialer, kvalitet og stil. En af deres mest populære urskiver, La Roche, er et sofistikeret eksempel på, at minimalistisk design ikke behøver at være kedeligt. De smukke, unikke marmor-urskiver er skåret ud af ægte sten og gør, at hver enkelt La Roche-ur har et unikt, naturligt mønster, der gør uret til helt sin egen.



Nu fås den smukke marmor-urskive fra La Roche-modellerne også i en elegant 33 mm-udgave, der passer perfekt til fine, feminine håndled. Med et stærkt miks af bløde læderremme i nude, grå og sort og fine urskiver i ægte marmor og dalmatinergranit omsluttet af rustfrit stål er designet en hyldest til kvinders feminine individualitet.