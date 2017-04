Gardena smart System

Nu kan du få en velplejet have uden at bruge kræfter på det. Med Gardena smart System kan du med et par klik på din smartphone eller tablet styre vanding og græsklipning i din have. Og det er ikke alt.



Kontroller din have – med din smartphone

Gardena smart System er ikke en mærkelig opfindelse i en futuristisk sci-fi-film. Takket være moderne teknologi er det lykkedes Gardena at udvikle et system, der gør det muligt at styre havens vanding og græsklipning via sensorer, internet og en app. Og ikke nok med det.



Systemet analyserer din haves tilstand ved at måle temperaturforhold, lysintensitet og jordens fugtighed. På baggrund af analysen kan systemet anbefale dig, at du justerer planlagt vanding eller græsklipning. Fx hvis det danske sommervejr sørger for naturlig vanding.



På den måde sikrer du, at din have får optimal pleje og altid fremstår grøn, frodig og velplejet – også, når du er bortrejst. Og du behøver ikke gøre andet end at bruge en app.



Så let er det

1. Du downloader Gardena smart System app’en til din smartphone eller tablet.



2. Du installerer systemet.



3. I app’en indtaster du, hvornår din have skal vandes, og græsset klippes.



4. Du læner dig tilbage og lader Gardena smart System klare resten.



Sådan fungerer systemet Gardena smart System består af en gateway, en sensor, en vandkontrol og en robotplæneklipper:



Gatewayen er basestationen, der forbinder systemet med din router og sikrer, at de forskellige dele taler sammen – uden brug af kabler. Gatewayen kan du gemme af vejen i hjemmet.



Sensoren registrerer, hvornår jorden har brug for vand ved at måle jordens fugtighed, lys og temperatur. Målingerne sender den tilbage til gateway’en, der via app’en fortæller dig, om din have trænger til vand. Sensoren stikker du ned i jorden, fx i plænen eller staudebedet. Du kan koble flere sensorer til.



Vandkontrollen forbinder din haveslange til systemet og sikrer, at du kan skrue op og ned for vandingen via din app. Vandkontrollen forbindes mellem vandhane og haveslange.



I startpakken for Gardena smart System hører også Gardenas robotplæneklipper Sileno. Kobler du robotplæneklipperen til systemet, vil du via din app kunne styre, hvornår din græsplæne skal klippes – uanset om du er hjemme eller bortrejst.



Prisen er 5.899,95 kr. uden robotplæneklipper eller 19.199,95 kr. inkl. robotplæneklipper. App’en Gardena smart System kan downloades til IOS, Android og internettet.



Du kan finde mere information på gardena.com.