Maria Nila stylingprodukter

Stylingprodukt fra Maria Nila Finishing Spray, her i rejsestørrelse

Maria Nila style & finish er en serie farvebevarende stylingprodukter med alt det, du skal bruge for at opnå det rette look.



Alle produkter er fri for sulfater og parabener, og indeholder 100% veganske ingredienser. Derudover er alt emballage lavet med omtanke for miljøet.



Der findes 3 forskellige styling sprays som spænder fra blød til ekstrem hold - Styling Spray, Finishing Spray & Extreme Spray.



Også på farten

Finishing Spray findes også i rejseversion (100 ml.).



Maria Nila forhandles hos udvalgte, professionelle saloner samt online på marianila.com.