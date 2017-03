White Musk L’Eau

The Body Shop skabte i 1981 White Musk parfumen, som var en af de første, banebrydende parfumer, der brugte etisk forsvarligt, vegansk moskus.



Den originale White Musk duft er fri for dyremishandling. Den var den første af sin slags - og er stadig i dag en moderne klassiker.



Den nye White Musk L’Eau er en ung og feminin duft og en frisk og frugtagtig fortolkning af originalen. Den samler helt perfekt The Body Shops passionerede, aktivistiske historie, som er dedikeret til 100% vegetarisk skønhed og helt fri for dyremishandling.



White Musk er en modig, feminin og sensuel duft. En frisk buket af hvide blomster bliver blandet med moskus, og den lokkende kombination af ren friskhed og sensuelle, blomsteragtige noter skaber en perfekt harmoni, når den rammer huden. Sitrende noter af citrus, koriander og galbanum kombineres med udsøgte noter af iris, liljekonval og jasmin.