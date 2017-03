BB creme fra Inika Hudpleje

Australske Inika har længe været kendt for sit unikke sortiment af veganske og økologiske produkter.



Nu har mærket relanceret hele kollektionen med smukke emballager og nye, eksklusive produkter.



Her den nye BB Cream, der indeholder helt op til 80% certificerede økologiske ingredienser, såsom avocado, figenkaktus, antioxidanter, vitaminer og essentielle fedtsyrer.



Med sine unikke ingredienser er cremen et 3-i-1 produkt, der fungerer som både primer, plejende fugtighedscreme og foundation. Fås i 6 nuancer.



Vejl. udsalgspris: 340 kr. for 30 ml.