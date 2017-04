Samsung Galaxy S8

Med sit nye design giver Galaxy S8 helt nye muligheder for, hvordan brugerne kan interagere med telefonen. Lanceringen af flere intelligente tjenester og applikationer sammen med den unikke Infinity-skærm, giver Galaxy S8 et nyt niveau af funktionalitet og komfort.



Opdag mere med din mobil

Galaxy S8 kommer i størrelserne 5,8 tommer og 6,2 tommer, hvor det kantløse design med Infinity-skærm giver en blød og glat overflade uden skarpe kanter. Knapperne er blevet integreret og tilpasset til brugerfladen på skærmen. Med Galaxy S8 er det muligt at dele skærmen op og lave flere ting på samme tid med Multi-window-funktionen. Med en forbedret ydeevne kan brugerne se en video samtidig med, at de skriver en sms med tastatur i fuld størrelse. Det kompakte design sikrer også et solidt greb om telefonen, hvis man kun har én hånd til rådighed, og Corning® Gorilla® Glas 5 på både for- og bagsiden, hvilket medfører en højkvalitets finish og holdbarhed.



Beholder Galaxy-fundamentet

Ud over det nye design fortsætter Samsung med at udvikle teknologien med den nye flagskibstelefon i Galaxy-serien. Galaxy S8 har et avanceret kamera med et præcist autofokus giver klare og farverige billeder og i kombination med den øgede lysfølsomhed i linsen er det muligt at tage billeder i mørke omgivelser. Galaxy S8 byder også på forbedret ydeevne med markedets første 10nm chip, som giver endnu bedre ydelse, samt øget sikkerhed med Samsung Knox, fingeraftrykssensor, Iris-scanner og ansigtsgenkendelse.



Ny telefon, nye muligheder

Sammen med Galaxy S8 lanceres der en docking station, Samsung DeX, der forlænger ydeevnen i telefonen. Når Samsung DeX kobles til telefonen forvandles den til en arbejdsstation og giver fornemmelsen af at arbejde med en computer som styres via mus og tastatur. Med Samsung DeX kan brugerne nemt vise og redigere data og dermed arbejde hurtigere og nemmere direkte fra mobilen.



Galaxy S8 er meget mere end en smartphone. Det er kernen i et større og mere åbent, digitalt økosystem, der inkluderer smartwatches, TV, VR-headset, 360-graders kameraer og hårde hvidevarer. Ved hjælp af appen, Samsung Connect, bliver Galaxy S8 den intelligente fjernbetjening til det smarte hjem, hvor alt kan styres fra en og samme app.