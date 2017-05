Beosound Shape

BeoSound Shape er et vægmonteret højttalersystem bestående af sekskantede moduler, der kan placeres kreativt på væggen i alle tænkelige mønstre og antal. På den måde kan man helt selv forme BeoSound Shape og afstemme dets visuelle udtryk til hjemmets indretning.



BeoSound Shape er en væg af intens og stemningsskabende lyd med unikke resonansdæmpende egenskaber. Derfor er systemet ikke kun ideelt til store multifunktionelle rum i hjemmet, men også et oplagt valg til butikker, studier, showrooms, kontorer og hotellobbyer.



Ubegrænsede muligheder

BeoSound Shape består af en kombination af højttalere, forstærkere og akustiske dæmpemoduler, der skalerer systemets lyd og visuelle udtryk. Alt efter det individuelle design kan BeoSound Shape bestå af alt fra seks moduler til en opsætning med et næsten ubegrænset antal moduler.



Ikke alene kan opsætningen af BeoSound Shape skræddersys fuldstændigt, højttalersystemet tilbyder også en bred vifte af farver og tekstiler, man kan vælge imellem. Bang & Olufsens farvepalet omfatter Parisian Night Blue, Purple Heart, Infantry Green, Brazilian Clay, Wild Dove Grey og klassisk Black.



Takket være sit samarbejde med Kvadrat, den anerkendte danske producent af designtekstiler, tilbyder Bang & Olufsen desuden en række eksklusive valgmuligheder i forhold til uldstoffer og farver: Brown by Kvadrat, Moss Green by Kvadrat, Pink by Kvadrat og Dark Blue by Kvadrat. Mix og match, som du vil.



Et online-designværktøj fra Bang & Olufsen vil blive gjort tilgængeligt, så man kan mixe og matche modulerne og få anbefalinger til den akustisk mest optimale placering af modulerne.