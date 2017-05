Bose SoundLink Revolve

Bose SoundLink Revolve leverer ægte 360 graders lyd for en sammenhængende og ensartet dækning.



Du kan placere Revolve midt i rummet for at give alle den samme oplevelse. Eller sæt den tæt på en væg, så lyden udstråles og reflekteres ud i rummet og omslutter dig.



Det lille kabinet er pakket med mere teknologi, end øjet ser. En højeffektiv transducer. Dobbelte passive lydmembraner. En retningsuafhængig akustikdeflektor. Alt sammen for at give naturtro lyd.



Bose SoundLink Revolves vandafvisende design betyder, at du kan bruge den flere steder uden at bekymre dig, f.eks. ved poolen eller ved køkkenvasken og med de bløde materialer kan du støde den uden bekymring.



Bose SoundLink Revolve fås i 2 varianter som minder om hinanden. Der er SoundLink Revolve, og der er SoundLink Revolve+, som spiller højere og i længere tid og har et stofhåndtag for nem transport.