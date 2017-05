TUI lancerer ferieboliger TUI lancerer ferieboliger

Verdens største rejsearrangør udbyder nu 300.000 ferieboliger i form af huse og lejligheder til danske kunder gennem ny onlineportal.



TUI Villas er navnet på en ny onlineportal fra rejsegiganten TUI, der siden sit navneskifte fra Star Tour har haft travlt med at omstille sig til mere moderne ferieformer. TUI bliver med satsningen det første danske af de største danske rejsebureauer, der også tilbyder ferieboliger som en tilføjelse til de nuværende pakkerejser.

Ferieboligformen henvender sig først og fremmest til store familier og vennepar, der vil bo mere end 4 personer sammen. TUI Villas tilbyder således overnatningsmuligheder med plads til mere end 20 personer, hvor det typiske hotelværelse ikke kan følge med.



For meget svindel på markedet

TUI Villas adskiller sig fra andre udbydere på markedet ved dels at have samlet en række forskellige udbydere ét sted og dels ved at have en mere omfattende kvalitetskontrol. Som forbruger finder man således både ferieboliger fra alle de største udbydere på markedet, samt en stor del private boligejere og mindre, lokale udlejningsbureauer. Inden et samarbejde kan begynde, undersøger og verificerer TUI Villas den nye partner for at sikre kvaliteten.

Ifølge TUI er det nemlig fortsat et stort problem for mange danskere, at man ikke altid kan stole på ferieboligmarkedet, der til stadighed bliver præget af mange brodne kar og svindelnumre.



- Vi ved, at mange danskere holder sig tilbage fra at bestille ferieboliger, fordi markedet er udsat for en masse historier om svindel, og det kan være svært at gennemskue, om en hjemmeside er fup eller fakta. Derfor giver vi vores kunder en personlig service og et løfte om kvalitet, så man altid får, hvad man ser på siden, siger Nikolai Johnsen fra TUI.



TUI Villas garanterer til sine kunder på hjemmesiden, at man kan stole på beskrivelsen af alle ferieboliger, og at alle oplysninger stemmer overens med virkeligheden. Derudover giver TUI Villas en garanti for, at man ikke finder bedre priser på ferieboligerne hos andre udbydere.

Ud over ferieboliger har TUI siden sit navneskifte den 1. november lanceret miniferier med 3-5 dages rejselængde, samt storbyferier og ferier baseret på rutefly til mere end 36 nye destinationer.

