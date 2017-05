Ny digital persienne fra Art Andersen CPH

Ny eksklusiv og digital persienne fra Art Andersen CPH

Det er blevet en trend, at flere og flere funktioner i hjemmet skal kunne styres via smartphone eller tablet. De fleste kender det fra eftertragtede brands som eksempelvis Sonos og Philips Hue, hvor hjemmets højtalere og belysning justeres ved hjælp af telefonen.



Denne tankegang har Art Andersen CPH, som udvikler intelligent designtilbehør til vinduer og døre, arbejdet videre med. Det er resulteret i, at virksomheden nu lancerer en teknologisk udgave af den klassiske persienne, der ellers stort set ikke har udviklet sig i næsten 130 år. Løsningen, som har fået navnet Copenhagen Blinds, flytter grænserne markant for, hvad man i dag forstår ved en persienne, da den har brugervenlige betjeningsmuligheder og et design i særklasse:



- Copenhagen Blinds er den topmoderne persienne, hvor teknologi og stil i høj grad er i fokus. Persiennen har et dansk, strømlinet design, som matcher de klassiske, nordiske designtraditioner til et moderne ’smart home’, som eksempelvis indeholder mærker som B&O og Stelton, forklarer business development manager hos Art Andersen CPH, Michael Buch Sandager.



Helt konkret betjenes persiennen trådløst via den specialudviklede "Art Andersen CPH"-app. Her kan man gruppere og navngive persiennerne med titler som 'persienner i stuen' eller 'køkkenpersienner' og således styre nogle få udvalgte. Derudover kan man med telefonen som fjernbetjening eksempelvis hæve og sænke Copenhagen Blinds, tidsindstille efter døgnrytme eller modtage notifikationer, når de enkelte persienner skal genoplades.



Copenhagen Blinds er nemlig motordrevet og har et batteri i hver enkel persienne, der formår at hæve og sænke persiennen stort set lydløst og som skal oplades hver 6.-9. måned i 3 timer. Derudover har Copenhagen Blinds en wall controller, så det også er muligt at justere dem uden en smartphone eller tablet ved hånden.



Effektiv solafskærmning

Det er ikke kun teknologi og design, der får Copenhagen Blinds til at skille sig ud fra den almindelige persienne. Ved hjælp af en særlig konstruktion har Art Andersen CPH formået at sikre en langt mere effektiv solafskærmning:



- De fleste kender en af de klassiske ulemper ved persiennen: Lamellerne står ikke lodret, og derfor kommer der lys ind, selv når de er lukkede. Copenhagen Blinds har en patenteret optrækssnor integreret, hvilket sørger for, at rummet stort set kan mørkelægges. Samtidig betyder det, at lamellerne heller ikke har huller i midten, hvor sollys ellers kan slippe igennem, siger Michael Buch Sandager og fortsætter:



- På den måde kan man nemt undgå overophedning af boligen, da Copenhagen Blinds kan tidsindstilles, så de eksempelvis lukker hver eftermiddag, når solen står mod ruden. Det er også effektivt i forhold til at reducere risikoen for indbrud, da det udadtil syner af aktivitet i hjemmet.



Copenhagen Blinds kan indstilles med timer, favoritpositioner og individuelle, selvvalgte scenarier som eksempelvis TV-tid. Her indstiller man første gang persiennerne, så det passer med, at belysningen udefra er dæmpet, og solens stråler ikke går i TV-skærmen, så man næste søndag ved TV-tid let kan vælge det tidligere tilpasset scenarie.



Let at rengøre

Derudover skiller den nye konstruktion sig ud ved, at lamellerne kan tages ud én af gangen, skiftes og rengøres uden, at det kræver det store arbejde:



- Vi er gået efter en simpel konstruktion, der er nem at vedligeholde. Det vil sige, at man kan trække lamellerne sidelæns ud af stigbåndene enkeltvis, når man ønsker en grundig rengøring af dem, og derefter sætte dem i igen. På den måde kan én lamel også udskiftes, hvis den skulle få et knæk, og man undgår dermed at skulle købe helt nye persienner, slutter han.



Copenhagen Blinds produceres i tre farver; sort, hvid og sølv. Du kan finde mere information på copenhagenblinds.com