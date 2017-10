BOWLS er en super lækker kogebog, som fanger to af tidens største tendenser. Vegetarmad og serveringer i skåle.

Med inspiration hentet fra hele verden, er BOWLS fyldt med lækre, sunde opskrifter til alle dagens "alt-i-én-skål-måltider". Alle opskrifter er vegetariske – ofte også veganske og glutenfri. En god "SKÅL" indeholder ingredienser med varierende teksturer. Nøglen er at balancere kontrasterne. Mixe råt og tilberedt med ristet – og ristede ingredienser med purerede. Smag f.eks. en Blåbær-açaismoothie, Regnbuesalat, Laksanudler, Risotto med kantareller og Banan-nicecream med karamelsauce.



Fra smoothies og salater til nudler og kerner. Alle måltidsskåle, om det er til 1 person eller til deling, er fyldt med vitalitet og sundhed, og omfavner en madfilosofi, der lægger vægt på at hvert måltid skal være afbalanceret og en fornøjelse. Velbekomme – og SKÅL!



"Der er en klar tendens, hvor forbrugere køber skåle fremfor tallerkner, da dagligdagsmåltider indtages andre steder end det traditionelle sted; ved spisebordet. Når man spiser uden et bord, skal man nemt kunne holde styr på maden, og hertil er en skål praktisk. Så det er ikke selve maden, som har ændret sig, men en ændring i spisevanerne hos den yngre generation," forklarer designdirektør David Andersen fra Rosendahl Design Group.



"Skålen er køkkenmarkedets t-shirt. Den passer til absolut alt, og i disse tider, hvor vi altid har vores smartphones i den ene hånd, så er det meget lettere at have en skål i den anden hånd,” som Carla Buzasi sagde til The Times. Hun er trendekspert hos et analysebureau, og på det britiske marked sælges der nu fire gange så mange skåle som flade tallerkerner.