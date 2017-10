Les Miserables

I 2017 fejrer MCH Musicals 25 års jubilæum, og det skal fejres med en storstilet opsætning af musicalen over dem alle, Les Misérables.



Musicalen, som bygger på den franske forfatter Victor Hugos romanklassiker (1862) af samme navn, havde premiere i Paris i 1980 og i London i 1985, hvor den har spillet siden. Det er den længst kørende musical i West End og på verdensplan.



I 2015 begyndte en 30 års jubilæumsopsætning i Queen’s Theatre i London, som stadig spiller for fulde huse.



Om forestillingen

Les Misérables er et drama, som foregår over en periode på 20 år i det 19. århundrede. Historien kredser om galejslaven Jean Valjeans kamp for at genvinde sit liv efter en fængselsdom, og hans søgen efter frelse for sin forbrydelse. Han bryder sin prøveløsladelse, og det er startskuddet til et liv i flugt fra loven i skikkelse af politimanden Javert.



Les Misérables er en historie om klassekamp, revolution og ikke mindst kærlighed.



Spilleperiode: onsdag 13. september - lørdag 14. oktober.



Sted: MCH Herning Kongrescenter.