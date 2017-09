Ferm Living lampeskærme

Ferm Living lampeskærm i opalglas

Ferm Living introducerer nye designs til Collect Lighting-serien med lampeskærme af opalglas.



Med tilsyneladende uendelige udtryksmuligheder giver ferm Livings innovative og udskiftelige lampesystem dig mulighed for at skabe et skræddersyet og moderne udtryk i ethvert rum.



Denne sæson er der tilføjet en ny stil til serien, som nu indeholder tre lampeskærme af uigennemsigtigt opalglas.



Materialet er en klassiker i designverden, men finder sine rødder helt tilbage i 1600-tallets vidunderlige Venedig. De afspejler den klassiske atmosfære og skaber et ikonisk udtryk i et moderne hjem.



Collect Lighting, som kommer med et rigt udvalg af former og farver, giver dig frihed til at skabe smukke belysningsløsninger helt efter din smag.



Du skal blot udvælge din foretrukne lampeskærm og den ønskede pendel, for til sidst at runde af med seriens dekorative messingring og skabe et fuldendt design.



Prisen på Opal-lampeskærmene starter fra 599 kr.