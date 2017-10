Sweet Treat AHA Serum fra My Moments

Slut med tør, trist og mat hud. Ja selv urenheder og synlige porer vil du opleve færre af. What’s not to love?



Strålende, glattere, mere ensartet hud med naturlig AHA + BHA



Sweet Treat AHA Serum er en peeling, der giver glattere, mere ensartet hud med en flot udstråling.



Indholdet af naturlige, botaniske AHA- og BHA-syrer opløser bindingerne mellem de øverste, døde hudceller, speeder celledelingen op og stimulerer kollagen-syntesen. Indholdet af rosenekstrakt opstrammer huden let.



Resultatet er en hud, der fremstår både yngre og mere frisk. Derudover, så virker serummet også rensende på huden og bidrager til at reducere problemer med urenheder og synlige porer.



Og endelig så er der fugtgivere og antioxidanter, som sætter prikken over i’et i denne super-serum fra My Moments by Matas til bare 200 kr.