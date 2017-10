Trend Masks fra Matas

Trend Mask fra Matas

Få målrettet fugt og pleje med de nye, nemme engangsmasker fra Matas, der byder på en bred vifte af naturlige aktiver til attraktive priser.



I første omgang lanceres 4 varianter med målrettede ingredienser og effekter:



- Fugtgivende Maske

- Anti-Age Maske

- Opfriskende Maske

- Rensende Maske



Fugtgivende Maske med Avokado og Sheasmør

Selvom alle maskerne i serien giver huden fugt, så er denne variant særligt fugtgivende. Hovedingredienserne i masken er fugtbevarende avocado og sheanødsmør.



Anti-Age Maske med Ceramider og C-vitamin

En maske, der både nu og her og på sigt ved regelmæssig brug arbejder på at reducere rynker og fine linjer. Hovedingredienserne er ceramider og C-vitamin, der virker opstrammende og mindsker ældningstegn.



Opfriskende Maske med Havtorn og Hyldeblomst

En maske, der frisker huden op og giver den nyt liv. Hyldeblomst-ekstrakt giver huden energi og vitalitet mens havtorn virker astringerende og toner huden. Efter brug føles huden mere levende med en flot udstråling. Maskens understøttende ingredienser giver huden ekstra fugt og pleje samt beskyttelse mod frie radikaler



Rensende Maske med Granatæble og Macadamianød

En rensende maske med ekstrakt af astringerede og tonende granatæble-ektrakt og blødgørende ekstrakt og olie fra macadamia-nødder, der efterlader huden frisk og ren. En perlerække af aktiver giver huden fugt, pleje og beskyttelse.



Sådan bruger du maskerne

Det er så nemt at bruge Matas’ nye masker: Åbn pakken, fold masken ud og læg den på nyrenset hud fra panden og nedefter. Du kan slappe af og læse en bog eller se Netflix, mens du lader den virke. Lad den sidde minimum 20 minutter og gerne længere. Serummet i masken skal ikke skylles af huden. Overskydende serum kan med fordel masseres ind i huden på halsen, hænder eller dekolletage. Slut gerne af med at påføre en rig creme for at holde på de gode aktiver og lade dem virke dagen eller natten over.



For øget optagelse af de plejende ingredienser kan du med fordel peele eller skrubbe huden, før du bruger masken.