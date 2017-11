ZO Ossential Instant Pore Refiner

Instant Pore Refiner er et oliefrit serum, som minimerer synlige porer. Serummets dobbeltvirkende formel reducerer blank hud og har en øjeblikkelig matterende effekt.



Serummet indeholder blandt andet en unik kombination af Rosa Canina Fruit Extract og Salicyloyl Phytosphingosine, som reducerer talg og gør porerne mindre.



Derudover indeholder formlen ZO Skin Health’s patenterede ZOX12 system med en kombination af kraftige antioxidanter, der leveres over 12 timer for blandt andet at bidrage DNA-beskyttelse og reparation. Instant Pore Refiner anvendes som et effektivt hjælpemiddel i kampen mod store porer.



Forstørrede porer er svære at skjule, og er med til at gøre huden mere sårbar over for skader forårsaget af eksempelvis forurening. Dette kan medføre inflammation, rødme og tidlig aldring af huden. Ossential Instant Pore Refiner påføres dagligt, morgen og aften, efter rens i hele ansigtet eller på områder med store porer.