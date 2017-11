For at vedligeholde en sund hud med glød, øger den blødgørende scrub, ZO Exfoliating Polish, hudens mikrocirkulation.



Formlen indeholder fine magnesiumkrystaller, som mildt fjerner døde hudceller og øger hudfornyelsen for en klar, glat og jævn hud.



A-, C- og E-vitamin samt ester-C har antioxiderende virkning og bidrager til at opretholde hudens barrierefunktion.



Pris 659,-