Flotte looks fra La Biosthetiques efterår/vinter 2017-18 kollektion

Find inspiration i hemmelighederne om flot hårstyling, og giv dig selv noget, du vil blive glad for: La Biosthetique afslører her - med disse looks - nogle af de tricks, deres kreative team benytter.



Formfuldendte krøller

Den bedste styling begynder med den rigtige pleje:

Cheveux Longs Hydrating Spa Fluid: Olie fra inkanød giver håret smidighed og sørger for god elasticitet. Solsikkeekstrakt giver ekstra beskyttelse mod frie radikaler, der angriber hårets struktur.



Stylingtips fra de professionelle

Første skridt til voluminøse krøller er Curl Control Mousse. Når produktet fordeles jævnt i håret, hjælper det med at løsne hårets struktur og samtidig bringe den i form. Tør først derefter håret blidt med en diffusor. Inddel derefter håret i enkelte passéer med fingrene, og spray dem med Curl Protect & Style. Rul de enkelte lokker en efter en op på et mellemstort krøllejern (ca. 2 cm diameter). Når de er rullet op, fæstnes de enkelte passéer med en hårklemme. På den måde kan de afkøle uden at miste formen. Når alle lokker er blevet krøllet, fjernes klemmerne, og de enkelte totter løsnes lidt med fingrene. Slut af med at definere krøllerne med Curl Defining Cream, så der skabes et naturligt look.



Protection Cheveux Complexe 3 Set Vital: Sikrer ved regelmæssig anvendelse det værdifulde resultat fra salonens behandling yderst effektivt og med langvarig effekt. Protection Cheveux – fremragende glans, stærk elasticitet og smidig fylde.



Spray Volumising Lotion jævnt i det håndklædetørre hår for at opnå naturlig volumen. Føntør derefter håret med den store keramik-rundbørste, til det er tørt. Inddel derefter en ca. 3 – 4 cm stor passée som pandehår, og spray den med 1 – 2 tryk Curl Protect & Style. Rul derpå lokkerne bagud med et stort krøllejern (ca. 4 cm diameter). Klem krøllejernet fast i tre til fire sekunder pr. lok, og lad det køle af. Gentag det samme med resten af passéerne, indtil hele hovedet er krøllet. Fjern derefter hårklemmerne, og definér krøllerne med fingrene eller en grov kam. Hvis du ønsker lidt mere tekstur i håret, kan du slutte af med at spraye Powder Spray i bunden.



Pagehår med glans

Igen, den bedste styling begynder med den rigtige pleje:

Dry Hair: Forbindelsen mellem de to indholdsstoffer Jerikos Rose & sort havre fremmer bindingen af fugtighed og har desuden en anti-aging-effekt. Håret bliver ved at være livligt og smukt.



Stylingtips fra de professionelle

Skab det formfuldendte pagehår ved at vaske håret med Dry Hair Shampoo og derpå fordele Thickening Cream i det håndklædetørre hår. Brug den universelle rundbørste Ceramic Brush til at tørre håret. Den lagrer ikke blot varmen og forkorter dermed den tid, det varer at føntørre håret, men sørger samtidig for silkeagtig, blank volumen. Det er bedst først at tørre pandehåret og derefter resten af håret. Arbejd altid nedefra og opefter. Når håret er helt tørt, er det tid til at bruge glattejernet. Det er dog kun længderne og spidserne, der skal glattes. Kun på den måde bevares den naturlige volumen i bunden. Fordel Glossing Spray på hele håret, det sørger for en brillant, blank finish.



