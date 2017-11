La Biosthetique Daylight Glam

Genopfind dig selv med makeup-kollektionen Looks Efterår/vinter 2017-18 fra La Biosthetique - her "Daylight Glam".



Træd i karakter: naturlig teint med bronze-pudder-finish, blidt betonede læber og øjne, der lyser intensivt. I funklende Midnight Blue – til 70’er-glamour både om dagen og om natten.



Sådan sminker du looket ”Daylight Glam”

Start med La Capsule Hydratante: Fordel dette lille fugtighedsmirakel jævnt i ansigtet, påfør dernæst to til tre dråber Elixir Vitalité og lad det virke i kort tid. Tag en lille klat creme fra Glamour Kit Gold, og massér den ligeledes ind i huden. Skab en jævn teint ved at vælge Teint Naturel i en passende nuance, og påfør makeuppen fra midten af ansigtet og udefter med en lille svamp eller fingrene. Udton det hele grundigt.



Så fortsætter du med øjenmakeuppen: Fordel Magic Shadow Mono 28 Ivory på hele øjenlåget. Fremhæv øjenlågets bue ved at lægge Magic Shadow Mono 42 Midnight Blue i den yderste øjenkrog og udtone farven blidt indefter med en applikator. Den inderste del af det øverste øjenlåg skal fortsat være lys. Smink derefter blidt graduerede farver yderst på den nederste vippekant med den samme applikator og et strejf af den resterende farve. Bring vipperne perfekt i form med Mascara Perfect Volume Black. Læg lidt Earth Glow Gel under kindbenene, så det tones ud opefter, samt på kinderne og ved hårgrænsen. Det gøres bedst med en bred rougepensel.



Læberne bliver dejligt søde: De får nemlig en blank finish med den langtidsholdbare Lip Color Pretty Honey. Nu skal der bare lidt Tender Blush Soft Orange på kinderne, og til sidst sluttes der af med at komme lidt MagneFix! på fingrene og mattere skinnende steder. Voila!



