La Biosthetique Shine a Light

Fra La Biosthetiques makeup-kollektion Looks Efterår/vinter 2017-18. Her "Shine a Light"...



Kom forårsfrisk ind i efteråret: Et strejf af sart rosa på øjenlåget får blikket til at stråle, petrol på vippekanten får øjnene til at lyse endnu mere. Teinten er – som altid – glitrende smuk.



Sådan sminker du looket ”Shine a Light”

Start med at give ansigtet et ekstra frisk pift ved at spraye Balancing Toner på. Kom derefter to til tre dråber Elixir Vitalité på ansigtet, og massér dem grundigt ind i huden. Bland en lille klat Glamour Kit Gold og Silver med hinanden, og fordel det i ansigtet. Skab en smuk teint ved at lægge lidt makeup Teint Naturel fra midten af ansigtet og udefter med en lille svamp eller fingrene, og udton det hele grundigt. Læg den friske rosa nuance Silky Eyes Frosted Rose på hele det øverste øjenlåg, og udton farven blidt. Det giver senere en spændende kontrast til eyelineren. Læg eyeliner langs den øverste vippekant med Automatic Pencil for Eyes i nuancen K24 Petrol Blue. Udton stregen blidt med smudgeren, og lad den løbe blidt ud. Brug resten af farven på smudgeren til at fremhæve den nederste ydre vippekant.



Farv derpå vipperne kraftigt med mascaraen Perfect Volume Black. Fremhæv øjenbrynene med øjenbrynsstiften Automatic Pencil for Brows, så du får rigtige wow brows.Læg et strejf af Sunsation Honey på kindbenene og kinderne, og læg derefter lidt Tender Blush Passion Rose på kindbenene. Det giver et frisk look med det samme.



Læberne gøres flotte og blanke med Cream Gloss Fresh Pink. Til sidst perfektioneres det hele ved at lægge Brilliant Nail Bright Fuchsia på neglene. Så er vores look færdigt!



Produkterne til looket finder du HER!



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.