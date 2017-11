La Biosthetique Playful Beauty

Fra La Biosthetiques makeup-kollektion Looks Efterår/vinter 2017-18. Her "Playful Beauty"...



Læber der signalerer originalitet: en kysmund i kraftigt blommefarvet kombineret med det fantasifulde miks af øjenskygge i taupe og turkisfarvet eyeliner – sensationelt ukonventionelt!



Sådan sminker du looket ”Playful Beauty”

Forbered huden ved at komme to til tre dråber Elixir Vitalité på ansigtet, og massere dem grundigt ind i huden. Start med at grunde teinten med et tyndt lag Glow Base SPF 10 og derefter med Teint Frais i en passende nuance. Sådan fremtrylles smoky eyes lynhurtigt: Læg Eyeshadow Pen Smoky Topaz både på den øverste og nederste øjenlågskant og udton den blødt med fingrene. Placér derefter Eye Performer True Shiny Turquoise i den inderste øjenkrog og lad den løbe ud som en fin eyeliner hen til øjets iris. Slut af med at lægge et kraftigt sort lag Perfect Volume Black på vipperne.



Giv kinderne lidt farve med en nuance Sunsation Honey. Giv derefter ansigtet mere kontur ved at lægge Sunsation Terra under kindbenene.



Skab en spændende kontrast til øjenmakeuppen med den nye Lip Color i nuancen Plum Berry, der duppes på læberne med fingrene. Slut af med at lakere neglene med Brilliant Nail Shiny Pebble. Du får en brillant finish, og neglelakken holder længere, hvis du slutter af med at lægge et lag Brilliant Nail Top Coat. That's it!



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.