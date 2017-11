La Biosthetique Menulphia Jeunesse Contour

Den hudregenererende øjenplejecreme Menulphia Jeunesse Contour gør øjnene strålende friske og fremtryller et synligt mere ungdommeligt hudbillede, fastere hud og en bedre blodcirkulation i blodkapillærerne – før en for tidlig hudaldring går i gang og til bekæmpelse af de første rynker.



Det gemmer cremen på

Hudglattende polysakkarider fra rødalge og buletang bevirker desuden en hurtig reduktion af mørke rande under øjnene og forbedrer lymfeafledningen. Hudbeslægtede lipoaminosyrer mod større og mindre rynker skruer det biologiske ur tilbage i tid. Grøn kaffeekstrakt neutraliserer frie radikaler, der er ansvarlige for usynlige betændelsesprocesser, hævelser og hudaldring. Produktet indeholder lecitin, der desuden giver fugtighed og styrker hudbarrieren ved den sarte øjenkontur.



Resultatet

- Glattede rynker

- Reduktion af mørke rande og poser under øjnene.

- Forbedring af hudens fasthed

- Øjenpartiet forsynes med fugtighed

- Særdeles hud- og øjenvenlig



Sådan fungerer det

Øjenpartiet er særligt sensibelt og har tendens til tørhed og små rynker. Derfor kan man også her relativt hurtigt se aldringssymptomer. Med en specifik øjenkonturpleje og et par enkle tips og tricks kan man dog modvirke denne udvikling i rette tid.



Tip 1: Inklusive afkøling

Hvis øjnene har tendens til at være lidt hævede om morgenen, kan man nemt afhjælpe det med dette nemme trick: Opbevar Menulphia Jeunesse Contour i køleskabet. Så afkøler cremen de trætte øjne endnu hurtigere, så de virker kvikke og vågne.



Tip 2: Dup i stedet for at gnubbe

Huden under øjnene er meget tynd og særlig ømfindtlig. Derfor skal man duppe øjencremen helt blidt ind i huden med ringfingeren og ikke gnubbe den ind fra venstre til højre og oppefra og ned.



Tip 3: Vær ikke for fedtet

Øjencreme skal ikke kun påføres lige under øjnene. Det er bedre også at komme creme på øjenlågene og lidt i retning mod tindingerne. Dette gøres ved at massere indefra og udefter og i retning mod næseroden.



