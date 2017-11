Solsikker sommerferie i Indonesien

Dette års sommer var ifølge DMI den solfattigste i Danmark siden år 2000 - og den vådeste siden 2011. Faktisk har man ikke siden 1874 haft en dansk sommer, hvor den højeste temperatur målt i løbet af hele sommeren har været så lav. Det har fået mange danskere til at efterspørge solgaranti i sommerferien 2018. Og hos rejsearrangøren Jysk Rejsebureau hitter især ét rejsemål:



- Vi oplever rigtig stor vækst på Indonesien, der - som et af de eneste lande i Sydøstasien - har fantastisk vejr i vores sommerferie. Vores salg af rejser til Indonesien er vækstet med 38 pct. i perioden juni-oktober 2017 sammenlignet med samme periode sidste år. Det er en af vores mest populære destinationer i øjeblikket - kun overgået af klassikerne USA, Australien og Thailand, fortæller Niels Amstrup, direktør i Jysk Rejsebureau.



Et rejsemål for alle

Ud over solgaranti i sommermånederne skyldes den voksende interesse for Indonesien ifølge direktøren især landets alsidighed.



- Indonesien er verdens største ørige og har noget for alle aldre og præferencer - og destinationen er derfor populær både blandt unge, familier og voksne par. På én og samme ferie kan man vandre på risterrasser, hike på vulkaner, møde lokale stammefolk, dase på stranden samt snorkle og dykke på nogle af verdens flotteste koralrev. Jeg vil næsten sige, at det eneste, man ikke kan, er at stå på ski. Og så er prisniveauet lavt, så man får rigtig meget for pengene, når først flybilletterne er betalt, siger Niels Amstrup, der også fremhæver Indonesien som et godt valg for dem, der aldrig har rejst i Asien før:



- De lokale er super imødekommende og relativt gode til engelsk. Skal man dertil for første gang, vil man typisk starte med nogle uger på Bali, hvor der er masser af kultur- og naturoplevelser inden for relativt kort køreafstand, for derefter at tage ud til nogle af de mindre bounty-øer som fx Gili-øerne og slappe af - eller til Lombok for at bestige Rinjani-vulkanen, forklarer han.



Spar penge og book i god tid

Går man allerede nu med planer om at sikre sig en sommerferie med solskin næste år, bør man ifølge Niels Amstrup begynde planlægningen snarest muligt:



- Hvis man venter for længe, kan man risikere, at det hotel, man har udset sig, bliver udsolgt - simpelthen fordi flere og flere får øjnene op for Indonesien i disse år. Samtidig anbefaler vi altid at bestille flyrejsen så tidligt som muligt: Jo tidligere, man booker, jo billigere billetter får man, fastslår han.

Lagt på af KP Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook MyTravel Tango Rejsefeber.dk Andre artikler under Rejse Nyheder De Kanariske Øer har vokseværk som rejsemål

Antallet af rejsende på ruterne fra København til De Kanariske Øer er vokset... Læs mere Med luksustog gennem Rocky Mountains

Det vestlige Canada og det nordvestlige hjørne af USA er med sine... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk