Peak Performance vinter 2017

Partnerskabet mellem Nigel Cabourn og Peak Performance har været et naturligt match lige fra starten. Begge mærker er eksperter i funktionelt modedesign og skaber tøj til mennesker, der bor i de koldere dele af verden.



Cabourn ud fra et ærke-britisk ståsted og med en stor ekspertise i militærtøj, og Peak Performance med et unikt skandinavisk syn og en særlig forståelse for innovation i designet af ski- og overtøj. Resultatet er en harmonisk kollektion, der har fundet inspiration i det svenske militærs uniformer og sat referencerne i spil i et design, der passer til en moderne, urban livsstil.



»Jeg er specialist i overtøj og finder ofte inspiration i britisk historie. Jeg har altid haft en interesse i det britiske militær: Army, Navy og Royal Air Force. Det er selvfølgelig dem, jeg som brite, ved mest om. Men i samarbejdet med Peak Performance voksede min interesse for de svenske skipatruljer, der vogter over bjergene, betydeligt. Så det er primært dem, der har dannet inspirationskilden for vores fælleskollektion«, forklarer Cabourn om samarbejdet med Peak Performance.



Kollektionen består af i alt 20 unisexdesign og rummer alt fra en kraftig fåreskindsfrakke til vide skibukser, der er skabt til skiløb, men også fungerer off-pist.



»De svenske skifrakker minder mig lidt om dem, amerikanerne havde til deres 10. Bjergdivision. De bar et stykke overtøj med en funktionsdygtig rygsæk indbygget i jakkens bagstykke. Det er en detalje, som jeg har brugt og kombineret med referencer til de svenske skipatruljer. Resultatet er et vandtæt materiale med kamuflageprint«, siger Nigel Cabourn.