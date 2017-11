De eventyrlyste gutter i Django Django bringer deres festlige blanding af psykedelisk rock og eksotisk indiepop til Lille VEGA den 15. marts. Kvartteten skyder det nye år i gang med deres nye album Marble Skies.



Django Django formår med deres forkærlighed for at mixe genrer og inspirationskilder at skabe et drømmende musikunivers. De forfriskende toner sætter gang i de danseglade fødder, og deres første single fra det kommende album, ”Tic-Tac-Toe” har fået en flyvende start ved at komme på BBC Radio 6 Musics A-liste.



Marble Skies er mere koncis og fokuseret end forgængeren og byder på dynamiske, genre-udviskende musik, der henleder tankerne til deres anmelderroste debut. Det er et album, der vender tilbage den håndlavede tilgang, som udfolder sig i ekstatiske højdepunkter ved deres energiske og festlige liveoptrædener.



Da den populære kvartet udgav deres selvbetitlede debutalbum i 2012, var anmelderne rundhåndede med stjernerne. Opfølgeren til den Mercury Award-nominerede debut blev ligeledes taget godt i mod, hvor bl.a. GAFFA uddelte 5 stjerner. Born Under Saturn er et selvsikkert og eventyrlystent album med fuld smæk på de glade toner.



Django Django startede i 2009 som et hobbyprojekt for trommeslager, David Maclean og forsanger Vincent Neff. En weekend, inden bandet overhovedet var en realitet, indspillede de sammen debutsinglen ”Storm”. Hobbyprojektet blev senere til en kvartet, og en solid hype har været deres trofaste følgesvend lige siden.



Fakta om koncerten:

Django Django (UK)

Torsdag d. 15. marts 2018

Lille VEGA, Enghavevej 40, 1674 København V

Billetpris 200 kr. + gebyr