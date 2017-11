Solar kollektion fra JEWLSCPH

Tina Lund og Mai Manniche er et produktivt venindepar. Siden de lancerede deres første fælles smykkekollektion i 2015, har de i alt lanceret fem kollektioner og lancerer nu seneste skud på stammen: Horses For Luck Solar.



Solar kollektionen er baseret på et helt nyt ”dobbelt” design af hesteskoen – der er udgangspunktet for alle deres kollektioner. Den dobbelte hestesko signalerer held – og er nu også et symbol på det at stå sammen. Som veninder, som hest og rytter – ja, kort sagt, at det i alle aspekter af livet, er vigtigt at stå sammen.



”Solar kollektionen er spot on for mig. Den klassiske version af hesteskoen i dette nye format er utrolig smuk og symbolsk. Det er en halskæde jeg bærer med stolthed” siger Tina Lund om den nye smykkekollektion.



Mai Manniche fortsætter: ”Jeg synes jo hver gang, at vores seneste kollektion er den flotteste, men denne er over-the-top og jeg er helt vild med den. De smukke hvide topas ædelsten funkler som diamanter – og vil klæde enhver kvinde der bærer kæden”.



Den nye Solar kollektion består af en halskæde i to forskellige størrelser i enten rosa forgyldt sølv, sort sølv, forgyldt sølv og alm matteret sølv - beklædt med hvid topas ædelsten, der funkler som diamanter. Priser fra 1549 kr.



Halskæderne kan købes online og i JEWLSCPH’s butikker.