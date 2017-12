Anastasia Beverly Hills Stick Foundations





Den perfekte to-go foundation.



Anastasia Beverly Hills nye Stick Foundations består af en cremet formula, der er let at påføre og som efterlader et naturligt resultatet.



Stick Foundation kan anvendes i hele ansigtet eller som contouring kombineret med flere nuancer.



• Findes i 29 forskellige nuancer.



• Smart og enkel emballage som er perfekt på farten med et on-the-go touch.



• Ideel til kombineret eller fed hud.



Vejl. udsalgspris: 279 kr.