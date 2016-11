Cafe latte i tre variationer

Kaffe er ikke længere bare kaffe. Der findes efterhånden et bredt udvalg af kaffetyper, såsom cappuccino, espresso, café au lait og cafe latte. Kaffedrikning er blevet en trend - specielt i café miljøet.



Her får du tre lækre opskrifter på cafe latte, så du kan bringe caféstemningen hjem til dig selv.



Cafe latte choko

½ dl god mørkristet kaffe

2½ dl mælk

20 g god mørk chokolade

2 tsk rørsukker



(Cafe latte choko serveres i et glas)



Chokoladen hakkes fint. Sukker og chokolade kommes i glasset. Mælken varmes og espressoen brygges. Herefter hældes mælken og kaffen i glasset. Serveres med en lang ske.



Cafe latte sirup

½ dl god mørkristet kaffe

2 dl mælk

3 spsk flødeskum

3 tsk ahornsirup



(Cafe latte sirup serveres i et glas)



Fløden piskes til skum og mælken varmes. Espressoen brygges. Den varme mælk hældes over espressoen i glasset. pynt med flødeskum og tilsæt ahornsirup.



Cafe latte vanille

½ dl god mørkristet kaffe

2 dl mælk

3 spsk flødeskum

1 spsk Heiberg hindbær-vanillesirup



(Cafe latte vanilie serveres i et glas)



Fløden piskes til skum, mælken varmes og espressoen brygges. Den varme mælk hældes over espressoen. Pynt med flødeskum og tilsæt hindbær-vanillesirup.

Heibergs sirup kan købes i specialforretninger.



