Foto: Dreamstime

Italienerne er fantastiske i køkkenet. Gør dem kunsten efter og bag et sprødt og lækkert ciabatta brød. Brødet kan spises som der er eller bruges som tilbehør til lækre pastaretter.





Ingredienser:

25 g gær

5 dl lunt vand

100 g grahamsmel

100 g hvedemel

375 g pizza mel

1 tsk salt

3 spsk olivenolie

evt. sorte oliven



Fremgangsmåde:

Rør gæren op i vandet til det er opløst. Tilsæt olivenolie, mel og salt. Sorte oliven renses for sten, skæres i mindre stykker og tilsættes efter smag. Ælt dejen sammen og lad den hæve i 3 timer. Efter hævning æltes dejen endnu en gang og formes til et brød. Dejen skal herefter efterhæve 45 minutter. Sigt mel over brødet og bag det 20-25 minutter ved 225 grader på nederste rille i ovnen.



Tip: Dejen kan også formes til boller og spises til frokost med fyld af kylling, bacon, frisk grønt salat, tomater og en god karrydressing.