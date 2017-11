Hold på din mand!

Følger du nedenstående råd, er sandsynligheden for, at din udkårne bliver ved din side rimelig stor. Men husk at være dig selv. Det er jo dig han er faldet for, så drop de urealistiske idealer.



1. Gør noget ud af dig selv

Er du faldet af på den på det sidste? Nu er du jo i et fast forhold, så hvorfor dog bekymre sig om sit udseende. Ja, fordi du vel gerne vil have at din mand bliver ved med at finde dig interessant og attraktiv! Er bunken med bomuldsundertøj vokset støt i skuffen, så må du lave en grovsortering. Skift alt hvad der ’luner så godt’ ud med blonder og satin. Få gang i glattejernet og make up penslerne. Og lad for gud skyld være med at skifte til pyjamasbukser, lige så snart du kommer inden for døren efter en lang arbejdsdag. En nederdel eller et par jeans er altså langt at foretrække.



2. Gensidig respekt

Respekter din mands holdninger og meninger og sørg for at han respekterer dine. Giv ham modspil - på den gode måde. Lad være med at diskuterer ting, der er urelevante, såsom kvaliteten af hans nye computerspil eller hans passion for gamle Supermand-tegneserier. Interesserer han sig for rollespil, så lad ham have sin hobby i fred. Du vil vel også helst slippe for hans indblanden i dine ’lidt-for-impulse’ skoindkøb, ik’?



3. Frækkert versus madonna

Mænd kan godt lide at kvinder kan varetage rollen som en yndig Madonna, såvel som en frækkert. Han bliver stolt, når hans venner synes, at hans kæreste er en frækkert (hans frækkert – vel at mærke!) og han vil naturligvis gerne have lidt action i sengen. Men du skal også besidde evnen til at være den perfekte svigerdatter, som han til hver en tid kan tage med hjem til mor og far.



4. En gang eller to om måneden er bare ikke nok!

Ja, jeg taler om lagengymnastik. Bevar passionen i jeres forhold. Og lad være med at bruge den gode gamle undskyldning med, at du har hovedpine. Den holder slet ikke - specielt fordi undersøgelser har vist, at hygge i sengen rent faktisk kan få en vaskeægte hovedpine til at forsvinde. Nyd hinanden og vær åben hvis han foreslår, at i skal prøve noget nyt. Så længe det ikke overskrider dine grænser, så kast dig ud i det...