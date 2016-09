Hårstyling

Overdrivelse fremmer ikke forståelsen

Vi vil alle sammen gerne have fyldigt og flot hår, der bevæger sig smukt og naturligt - ligesom modellerne i reklamerne. Men selv om produkterne på markedet lover dig smukt, sundt, let og skinnende hår, så husk på at overdrivelse af hårprodukter ikke giver dig det ønskede resultat, men derimod får dig til at se overstylet ud.



Lidt, men godt

Vælg en eller to produkter, der passer på dine krav og ønsker. Bruger du ofte føntørrer og glattejern, kunne dit ene stylingprodukt passende være ét der beskytter håret mod varmen fra de elektriske hjælpemidler. Slut af med en kvalitetsvoks der holder lokkerne på plads. Bruger du et produkt, der giver håret shine, bør du aldrig spraye det direkte på håret, men derimod tage lidt ud i hånden og forsigtigt køre det gennem håret. Og lad for guds skyld være med at sprøjte håret til med hårlak for at holde på lokkerne. Det giver et unaturligt og helt forkert look. Brug dine hårprodukter med måde, det giver det bedste resultat.



Pengene godt brugt

Selv om frisørernes produkter er væsentlig dyrere end dem man finder i supermarkedet, kan det godt betale sig at investere i kvalitetsprodukterne. For det første giver de et bedre stylingresultat, og for det andet er de ofte meget drøje i brug, hvilket betyder, at du har produkterne i tre gange så lang tid som økonomiprodukterne.