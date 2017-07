Makeup tips

Sådan undgår du at lægge en kikset make up:



1. Smokey eyes er flotte, det samme er en flot rød mund - men ikke samtidig! Hvis du har flotte øjne, så lad dem få al opmærksomheden. Dit look bliver alt for malet og dramatisk, hvis du fremhæver begge dele.



2. Naturligt farvede kinder er flotte og får dig til at se sund og frisk ud. Men sørg for at lægge blusher på med let hånd. Overdriver du brugen af blusher, kan du hurtigt komme til at ligne et Picasso maleri. Har du svært ved at vælge en farve, så er fersken et sikkert valg til enhver teint, da denne nuance giver det helt rette jeg-har-lige-været-ude-i-den-friske-luft look.



3. Øjenskygger med perlemor giver et pænt udseende. Glimmer derimod giver et lidt for markant teater-look. Så med mindre du skal til udklædningsfest eller skal ud og danse moderne i de sene nattetimer, bør du holde dig til matte skygger eller skygger med perlemorseffekt.